Não tendo encontrado uma terceira via, Fátima Bernardes revela e explica o porquê de seu voto

A jornalista sempre manteve a discrição quanto ao seu posicionamento político.

Na tarde deste sábado, a jornalista e ex-apresentadora, Fátima Bernardes, utilizou o seu Instagram como veículo para se posicionar a respeito de sua intenção de voto para o cargo de presidente da República.

Fátima que sempre manteve o seu voto em sigilo, desta vez, às vésperas das eleições, abriu mão do seu direito ao sigilo e se posicionou e explicou por quais motivos tomou tal decisão.

“Hoje, depois do que aconteceu nos últimos quatro anos, da falta de humanidade dantes das centenas de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres, à imprensa, à ciências, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo número de armas em mãos de civis, da mistura da religião, algo sagrado, com a política, eu achei importante revelar o meu voto. Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula”, declara a jornalista.

Ela afirma que por muito tempo esperou que surgisse uma terceira opção de voto, mas que isso não aconteceu. Além disso, a jornalista lamenta que o país chegue a mais uma eleição de forma tão dividida.

Em resposta ao apoio da jornalista, Lula publicou o vídeo postado pela mesma e agradeceu: “Amanhã o Brasil tem um encontro com a democracia. Obrigado pelo voto e confiança @fbbreal“.

Amanhã o Brasil tem um encontro com a democracia. Obrigado pelo voto e confiança @fbbreal. pic.twitter.com/sLJe1d1Uj3 — Lula 13 (@LulaOficial) October 1, 2022