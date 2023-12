“Não temos luzes nem cadeiras” Susana Werner choca web sobre como irá passar o Natal

A empresária e ex-atriz irá passar o Natal em Lisboa, em Portugal, num apartamento que comprou há cerca de nove anos.

Gente, não tem caracteres suficientes nesse mundo para descrever o quão chocada eu fiquei com essa declaração da Susana Werner. Seu primeiro natal após se separar do ex-goleiro da seleção Júlio Cesar já começou com inúmeros perrengues, mas por incrível que apareça, nem isso pareceu abalá-la.

A empresária vai organizar uma ceia para receber alguns amigos em seu novo lar, onde não há luz, muito menos cadeiras.

“Vai ter ceia e vai ser linda. Não temos luzes nem cadeiras, mas temos amigos e comida. Nada que umas velas e ‘ring lights’ do salão não resolvam”, minimizou, em seu Instagram.

A ex-mulher de Julio ainda respondeu alguns seguidores de maneira bem-humorada depois de surpreender a web ao revelar como será seu Natal. “Eu não tinha dinheiro, mesmo. Como ia gastar a minha mesada para colocar luz na casa? A casa, quer dizer, um ‘superapartamento’. Falta dar um trato nele. Decorar, etc. Esse era um dos meus sonhos há nove anos, mas Deus quis assim. Um dia, terei um bem bonito”, respondeu.

“Não tem (luz) mesmo há anos. Nem cadeiras, elas foram quebrando e não sei por que não tinha como repor…”, explicou para outra internauta. Sem esse tipo de móvel, Susana pretende improvisar. “A gente sempre deu um jeito. No dia mostro. Pego cadeira de computador e completo a mesa”, respondeu se divertindo.

Por fim, assumiu a responsabilidade pela situação do apartamento. “Provavelmente culpa minha que deixei isso acontecer por anos. Não conheço uma mulher que não teria dado um ‘piti’. Mas vamos em frente e viva o amor”, finalizou.