“Não sou somente muito linda e com uma bunda boa.”, Anita rebate apresentador de rádio

Meus amores, a nossa diva master Anitta deu uma belíssima patada em um apresentador de uma rádio em Nova York na manhã desta sexta-feira (3). A cantora, que abriu o coração sobre sua religião para os gringos e não gostou nem um pouco quando o homem a sugeriu um trabalho na Playboy, revista erótica voltada para o público masculino.

Durante entrevista para a rádio La Mega, de Nova York, Anitta confessou ter pensado em parar de fazer música para focar em outras áreas artísticas, como a atuação, antes do lançamento do álbum ‘Funk Generation’. Foi então que um dos apresentadores do programa sugeriu, de forma bem machista: “Te cairia bem um contrato com a Playboy algo assim”.

A seguir, o restante dos anfitriões caíram na gargalhada, enquanto a artista permaneceu séria e visivelmente desconfortável. Com sua língua afiadíssima, Anitta disparou: “Eu poderia ser uma escritora. Uma escritora incrível para a Playboy! Não sou somente muito linda e com uma bunda boa. Se você não sabe, as mulheres lindas, que transam, também podem ser superinteligentes”.

“Eu, por exemplo, como você acha que administrei a minha carreira por tantos anos? Não foi apenas transando. Você tem que estudar para isso, tem muito estudo”, acrescentou a poderosa, com um leve sorriso satisfatório. Mais uma vez, os apresentadores caíram no riso, junto com uma mulher que também comandava a atração. É muita vibe de quinta série, meu Deus. Enquanto, o apresentador que fez a piada misógina com Anitta ficou bastante sem graça e nem rebateu a cantora.

Nas redes sociais, o fandom da cantora aclamaram o posicionamento dela na rádio. “Anitta é muito lendária! Foi bem feito! Esse idiota merecia até mais”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “Amo que a Anitta não deita nem pros gringos! Babacão do cacete, falou o que quis e ouviu um trá bem lindo da diva”, pontuou outro perfil na mesma plataforma.