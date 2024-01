“Não sou muito boa com terapia” Dua Lipa desabafa sobre saúde mental

Genteeeee, a cantora Dua Lipa revelou em uma entrevista para revista Rolling Stone, que tem grande dificuldade em se consultar com psicólogo para tratar da sua saúde mental.

“Não sou muito boa com terapia, para ser honesta. Ainda que eu seja muito disciplinada em diversas áreas da minha vida, ou ao menos eu tento ser, eu tenho uma certa dificuldade em me trancar em um lugar para falar sobre como estou me sentindo”, explicou.

A artista contou que gosta fechar ciclos para não deixar nada inacabado em sua vida. “Eu gosto de fechar um ciclo e isso faz com que eu siga em frente. Eu acho que quando as coisas ficam em aberto, ou quando não confrontamos o problema, você pode ficar preso em um looping de negatividade, ou pra baixo, ou preso no que alguém pensa de você, ou em sua ansiedade, ou em todas essas coisas. Isso é o que funcionou pra mim e me ajuda”, comentou.