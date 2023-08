“Não sou mais prostituta, mas vou ser put* sempre”, declara Bruna Surfistinha ao rebater ataques

A ex-garota de programa também revelou que, atualmente, não se identifica como uma mulher bissexual.

Minha gente, durante a sua participação no podcast Pod Dar Prado, que é apresentado pela influenciadora Gabi Prado, a empresária, escritora, influenciadora, roteirista e ex-garota de programa, Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, abriu o seu coração e desabafou a respeito dos diversos comentários maldosos que ela ainda recebe, mesmo estando longe da prostituição desde 2005.

Em seu desabafo, Bruna Surfistinha afirma que ainda é muito atacada e taxada como put*, porém, ela afirma que, assim como ela, todas as mulheres possuem um lado put* dentro de si.

“As pessoas me julgam muito. Mas eu não respondo, não bloqueio e não apago mensagens. Acho muito engraçado porque tem pessoas que me xingam: ‘você é uma put*’. Amo. Sou put* ainda. Não sou mais prostituta, mas ser put*, eu sou. E vou ser sempre. Toda a mulher tem aquela coisa de put* dentro de si. Podem me chamar de put*. Sou put* mesmo”, desabafou a ex-prostituda, que foi apoiada pela apresentadora do podcast. “A única diferença é que você cobrou”.

Além, disso, a influenciadora revela que, apesar de antigamente se considerar uma mulher bissexual, atualmente, ela revela não se identificar mais com a nomenclatura, pois não sente mais o interesse de se relacionar com mulheres.

“Durante um bom tempo eu me considerei bi. Parei de me considerar bi, porque perdi o interesse de me relacionar com uma mulher. Em junho, fui a um evento em Pelotas, em uma balada, e lá beijei uma mulher, beijei a drag da festa. Mas nunca mantive um relacionamento com uma mulher. Beijo mulher, mas prefiro homem”, revelou a empresária.