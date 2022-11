“Não sou gay ou hétero, sou tudo”, dispara Vitão

Em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, o cantor voltou a fazer declarações polêmicas sobre a sua orientação sexual

Se tem uma coisa que dá o que falar são as declarações polêmicas de Vitão nos meios de comunicação, e para Lucas Pasin não foi diferente. O cantor afirmou que não se encaixa em rótulos ou silhas, contando que gostaria que as pessoas se preocupassem menos com quem ele se relaciona. Vitão ainda se posiciona como uma pessoa que “é tudo”.

“Dão uma importância descabida para a minha sexualidade. Com quem a gente transa ou se sente atraído não deveria ser algo tão importante para os outros. A liberdade ou não das pessoas, os lugares que elas podem ou não frequentar, as amizades, tudo na vida parece ser determinado a partir disso. Isso deveria ter uma importância menor”, iniciou.

O artista ainda disse não gostar de rótulos e nem de siglas. “Não me defino como hétero, bi ou gay, eu sou tudo. Vivemos dentro de regras. Gosto de me relacionar, beijar e tocar, e de estar com pessoas com quem me sinto bem”, completou.