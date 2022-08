“Não sou cantor lírico, faço música pop”, dispara Pedro Sampaio

Em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, o cantor contou que não se importa se vão criticá-lo

Vamos dale, pra não tomale. Pedro Sampaio rebateu todas as críticas sobre suas músicas com um tapa de pelica nos haters. O cantor contou, em entrevista para Lucas Pasin, que não é cantor lírico e que faz música pop para as pessoas dançarem.

“Não sou cantor lírico, faço música pop. Comecei como DJ, depois produtor, e aí me aventuro em cantar. O auto-tune é claro na minha música, e tudo bem […] O auto-tune, quando uso, faz parte da estética da minha voz. Ele eleva a experiência da galera e eu consigo brincar com esses efeitos. Não me preocupo se vão criticar, quero que as pessoas dancem comigo, não fiquem paradas e sejam felizes”, contou.

Não faz muito tempo que as músicas pop brasileiras têm sido duramente criticadas pela falta de letra, afinal, os cantores estão mais ligados às dancinhas do Tik Tok e a batida das faixas.