“Não seja tonta”, aconselha Gabriela Spanic que deu vida à Paola, em A Usurpadora

A atriz encarnou a sua personagem que até hoje é relembrada e não deixou de contar o que ela diria em sua pele

Olha ela! Gabriela Spanic deu uma entrevista à Revista Caras e não deixou de encarnar o seu personagem de grande sucesso, Paola de A Usurpadora. A atriz está estrelando a segunda temporada da série ‘Amores que Enganam’ como a personagem Elisa.

“Acredito que Paola diria: ‘Não seja tonta. Vamos viajar pelo mundo, larga seu marido aí e vamos desfrutar da vida, mulher! Levanta e vamos! Se esqueça de tudo’. Ela adorava viajar, ter dinheiro e amantes, então acho que é isso o que a Paola diria, mas acredito que a Elisa não aceitaria”, compartilhou.

Ela ainda completou: “Adoro quando me dão a oportunidade de fazer coisas diferentes, é um desafio para mim, como atriz. Não gosto de ficar sendo rotulada, prefiro me desafiar e fazer coisas que o público também quer ver. Fiz muitos papéis, mas este tipo de papel é tão forte que muita gente vai sentir, muitas mulheres vão se identificar com a Elisa. Representar esse papel, dar minhas emoções, meu corpo e minha mente é gratificante”.