“Não se contamine”, declara Rodrigo Lombardi a Bruna Guerin após desabafo

A atriz usou suas redes sociais para desmentir que esteja por trás da separação de Lucas Lima e Santi e foi apoiada pelo ator, Rodrigo Lombardi

Contei para vocês que Bruna Guerin estava sendo atacada pela web diante do término de Lucas Lima e Sandy. Muitos acreditaram que ela pudesse ser o pivô da separação,mas ela abriu seu coração e desmentiu as notícias que circularam na web. Rodrigo Lombardi ficou do lado da atriz e pediu para que ela não se contaminasse com tudo que sai nas redes sociais.

“Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais”, desabafou no Instagram.

“Fique perto de quem tem ama! Espere. Dói. Mas não se contamine. Você é beleza e alegria em pessoa. Generosa. Me disse coisas incríveis quando precisei, num momento vulnerável em que trabalhamos juntos. Te agradeço demais. Tô mandando todo o meu amor daqui”, escreveu o ator.