“Não se assustem”, pede apresentador após passar por cirurgia

Héctor Sandarti garante que não realizou o procedimento com intuito de mudar os seus traços físicos, mas apenas para rejuvenescer.

Meus amores, o ex- apresentador do programa La Casa de Los Famosos, uma adaptação do nosso Big Brother Brasil, o Héctor Sandarti utilizou as suas redes sociais para anunciar para os seus seguidores que passou por uma cirurgia plástica e pediu para que eles não se assustassem.

“Não se assustem, sou eu, parece que um caminhão me bateu, mas não… o que tenho no rosto é consequência de uma operação estética que acabei de fazer na Guatemala. Me coloquei nas mãos de um cirurgião muito renomado”, revelou o ex-apresentador.

“Já tinha pensado em me dar uma ajudinha para parecer mais jovem que a minha idade, não pense que vou parecer ter 20 ou 30 anos. Foi justo e necessário pela minha idade e pela minha carreira, e um pouco de vaidade. Não me importo se as pessoas souberem que fiz alguns reparos”, continuou.

Por fim, o apresentador garante que não realizou o procedimento estético com a intenção de mudar os traços do seu rosto, mas explicou que fez apenas para rejuvenescer a sua imagem.

“Não fiz isso para mudar meus traços ou expressão, é apenas uma atualização de rosto para desacelerar o passar dos anos e oferecer sempre a vocês meu melhor sorriso. Sinto-me muito feliz por confiar uma intervenção tão delicada às mãos de Deus e de um bom cirurgião. Aguardem que um novo Sandarti irá voltar, renovado, rejuvenescido e recarregado, mas acima de tudo ansioso para voltar para a televisão e estar mais perto de vocês”, finalizou Sandarti.