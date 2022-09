“Não queremos que essa doença faça mais nenhuma família chorar”, declara Tiago Leifert sobre câncer da filha

Em entrevista para o Globo o apresentador falou sobre o câncer nos olhos da filha, Lua

Faz exatamente um ano que Tiago Leifert e Daiana Garbin receberam o diagnóstico de câncer nos olhos da filha Lua. A pequena já enfrentou sessões de quimioterapia e radioterapia, os pais não deixaram de enfrentar a luta com a filha e ainda abraçaram a causa com a criação de uma campanha de conscientização.

O projeto em questão se chama ‘De Olho nos Olhinhos’ e o primeiro encontro acontecerá no Parque Ibirapuera em São Paulo com a presença de médicos para tirar as dúvidas sobre o retinoblastoma.

“O tratamento está indo muito bem, mas a doença é traiçoeira. As células da retina da criança estão em desenvolvimento nessa fase da vida, então os médicos são muito claros sobre a possibilidade de recidiva da doença. Fazemos o acompanhamento com exames pelos menos a cada três semanas e estamos com boas notícias há três meses. No caso da Lua, ele era grande, a quimio o fez diminuir”, disse Garbin.

“Esse evento é uma declaração de guerra, não queremos que essa doença faça mais nenhuma família chorar. Em breve quero também conversar com as pessoas necessárias sobre mudanças em algumas leis, tentar a criação de outras. No SUS, por exemplo, tem a lei dos 30 e 60 dias para o câncer. Você precisa começar a ser tratado até os 60 dias e ter um diagnóstico em 30 dias”, disse Leifert.