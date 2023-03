“Não posso admitir ser tratada como vilã”, dispara Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz

Empresária disse que está conhecendo uma pessoa nova e recebe o hate dos internautas da web, afinal, ela continua casada com Arlindo

O pronunciamento de Babi Cruz deu o que falar nas redes sociais. A esposa de Arlindo Cruz ressaltou que não vai aceitar ser tratada como vilã na situação. Vale ressaltar que ela disse estar vivendo um novo affair com o empresário André Caetano.

“Enquanto tive esperança da reversão no quadro clínico e neurológico do Arlindo, de alguma possível melhora e recuperação para que eu pudesse ter qualquer relação com o meu marido, NUNCA passou pela minha cabeça ter outro homem em minha vida”, explicou.

Em nota, ela ainda explica que lamenta a proporção que se deu a exposição de um assunto pessoal e particular. “Com pesar, digo que minha demora em esclarecer os fatos a todos de seu devido à minha saúde mental ter ficado abalada depois de alguns comentários infames de cunho odioso direcionados a mim e aos meus”, disse.