“Não há sexo depois do casamento”, dispara Robbie Williams

Cantor contou que ele e a esposa, Ayda Field, casados há mais de 10 anos, raramente transam, de acordo com entrevista de Robbie ao The Sun

Gente como a gente, ou esse já passou dessa para melhor? Robbie Williams disse que ele e sua esposa, Ayda Fiels, raramente partem para o sexo na vida de casados há mais de 10 anos. Em entrevista o The Sun ele ainda disse que devido a sua pausa no uso da testosterona o sexo ficou ainda mais incomum e as demandas do dia a dia tem ocupado todo seu tempo.

“Todo mundo sabe, não há sexo depois do casamento. É apenas assim que as coisas são. Eu passei um tempo usando testosterona, mas como sou viciado precisei parar. Fiquei com uns ombros imensos, estava parecendo um segurança. Não estava bonito. Mas o sexo que fazíamos nessa época era incrível, rolava o tempo todo. Estávamos descontrolados”, contou.

Ayda ainda disse que é feliz ao lado do cantor, mesmo nçao tento sexo. “Foi ótimo para vermos como somos afim um do outro, porque quando estava usado [testosterona], não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Sinto falta disso. Foi uma época divertida. Às vezes a Ayda ainda chega perto de mim no sofá e diz, ‘vamos fazer sexo’, estou lá comendo fruta e me animo. Então é isso, às vezes tentamos”, disse ele. “Somos felizes”, completou Ayda.