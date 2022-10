Não foi só traição: Conta bancária separada foi o pivô da separação de Carlinhos Maia

Lucas Guimarães descobriu que o seu marido sustentava uma outra conta bancária em segredo

Eu não acabei de dizer aqui que o motivo da separação foi Dudu Farias, mas de acordo com os pássaros verdes de Alagoas o assunto em questão não foi só esse, afinal Carlinhos escondia alguns pontos de Lucas. Um dos pontos é uma conta que o noivo não tinha conhecimento e alguns investimentos feitos debaixo dos panos.

Para quem não sabe, Dudu cuida das contas do ex-casal, mantendo os investimentos ativos e as contas do “verde”. Acontece que Carlinhos deu umas mexidas nas contas e estava mantendo uma em segredo de Lucas, de acordo com minhas fofoqueiras de Maceió.

Dudu era amigo pessoal do casal e a amizade vem desde a infância, mas parece que tudo veio abaixo depois que Lucas descobriu a traição e a verdade sobre as contas. Teve até troca de unfollow no Instagram. Vish!