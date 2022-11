Não foi só Leonardo, Gusttavo Lima também tem show cancelado devido a paralisação dos caminhoneiros

As manifestações iniciaram logo após sair o resultado do segundo turno das eleições presidenciais.

Meus amores, ontem (01) contei para vocês que o cantor e apoiador do atual presidente da República, Leonardo, teve que cancelar um de seus shows devido às manifestações dos caminhoneiros, após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que aconteceram no último domingo (30). Porém ele não foi o único bolsonarista que foi prejudicado com essas manifestações.

Na noite de ontem (01), o também cantor e apoiador de Bolsonaro, Gusttavo Lima, anunciou, através das suas redes sociais, o cancelamento de seu show que aconteceria na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará.

“A BALADA MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES, escritório do cantor GUSTTAVO LIMA, comunica o cancelamento do show artístico que seria realizado na data de hoje (01/11/2022) na cidade de Canaã dos Carajás (PA).”, anunciou.

No mesmo post, a empresa explica por qual motivo a apresentação do cantor foi cancelada. “A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para execução da apresentação.”

Para finalizar o anúncio, o post informa que, até o momento, não há previsão para que o evento seja remarcado e pede a compreensão daqueles que foram, de certa forma, prejudicados.