Não foi calote! R.R Soares deixa Bandeirantes com portas abertas

De acordo com a direção da Band, o missionário negou que o motivo da saída de Soares seja um calote

Eita que os bastidores da Band estão pegando fogo. A cúpula da emissora resolveu não exibir mais o ‘Show da Fé’ a partir desta segunda (18). No lugar da programação evangélica, a cúpula irá exibir conteúdo jornalístico. De acordo com o NaTelinha, a direção do programa avisou a emissora com 90 dias de antecedência.

A matéria ainda conta que a Igreja Internacional da Graça de Deus quitou em dias todos os compromissos financeiros dos 20 anos que esteve no ar. Ou seja, o missionários fecha as portas sem deixar aberta uma janela com a imagem limpa diante dos telespectadores e da emissora.

A direção do canal do Morumbi ainda ficou surpresa com os boatos que sua saída tenha relação com um possível calote.