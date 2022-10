“Não existe força maior”, chora Marcos Mion ao falar sobre fé

Apresentador comoveu os fãs ao mostrar sua peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Olha ele! Marcos Mion é o sonho de consumo para algumas fofoqueiras que sonham em encontrar um bom partido como o apresentador. O muso mostrou ser um homem de muita fé depois de mostrar sua peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O momento foi registrado com muita emoção e ele não deixou de falar de sua fé.

“Dia Dela. Mãezinha. Nossa Senhora Aparecida. Não existe força maior que a fé. Você pode fisicamente atingir a maior força possível para um ser humano, mas um mínimo de fé te faz infinitamente mais forte. Quem vence as longas provas da vida é quem tem mais preparo psicológico. E, por mais que as pessoas determinadas não percebam, o que as torna focadas acima do normal é a fé”, disse ele.

O ator ainda completou a publicação: “A fé te envolve numa camada de super herói. A fé te leva para o sobre humano. Abre as portas do impossível. Minha fé em Maria Santíssima é inquebrável. A sinto próxima de mim sempre, guiando e me dando confiança. Protegendo e intercedendo como só uma mãe faz. Todos os dias agradeço à ela, todo sábado levo ela, não de forma figurada mas literalmente falando sobre ela, para casa de milhões de brasileiros e hoje, que é seu dia, me uno a milhões de brasileiros numa força que gera milagres: a crença e entrega à Nossa Senhora Aparecida”.