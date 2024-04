“Não existe falta de amor na nossa relação “, chora Gracyanne ao falar sobre fim do relacionamento com Belo 

Gentee, a Gracyanne Barbosa chorou horrores quando foi questionada se iria reatar com o cantor Belo. Desde que a separação dos dois foi anunciado na semana passaa, essa é a primeira vez que a influenciadora se manifesta sobre o assunto enquanto respondia perguntas de seus seguidores no Instagram. Ela ressaltou que nunca imaginou o término de seu relacionamento e que espera conseguir conversar a sós com o cantor em algum momento.

Nos stories do Instagram, a musa fitness ficou mega emocionada ao falar da possível volta com Belo. “Tem muitas mensagens assim, uma coisa que eu nem esperava. Esperava mais pelo julgamento. Queria muito falar com vocês, explicar mais motivos, mas agora eu não consigo. Estou aqui para agradecer cada mensagem. Sei que vocês querem ver a gente bem. Chega!”, desabafou.

A influencer deixou claro que o término não foi por falta de amor, mas sim a falta de tempo de ambos Gracyanne revelou que os dois nunca tiveram uma lua de mel devido à agenda lotada de compromissos que possuíam. A influenciadora ainda mencionou uma viagem que eles chegaram a fazer, mas que foi interrompida no meio –o artista precisou retornar após ser repreendido pelo empresário.

“A gente não conseguia viajar, ter um momento a sós, de férias, sozinhos. Sempre tanta gente em volta. A gente casou na igreja há 12 anos. Nunca conseguimos fazer uma lua de mel porque a gente nunca teve tempo, nunca dava. Quando a gente tentou, ligaram para ele voltar e fazer um show. Que casal é esse, gente? Se a gente não cuida, não tem amor que sustente”, desabafou aos prantos.

Depois de ser questionada se estava arrependia pelo fim do relacionamento ou se esperava por isso. Gracyanne disse que lamenta não ter agido mais para salvar o casamento, salientando, novamente, que não deixou de existir amor.

“Nunca, jamais esperava. Ninguém casa para separar. Eu me arrependo de, nos momentos em que eu me senti de lado, ou me senti não sendo vista, de não ter falado. E sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande”, desabafou.

“E é isso que me arrependo: de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais. Não existe falta de amor na nossa relação”, pontuou, em seguida.