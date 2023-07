“Não estava realizada, não estava feliz”, dispara Fernanda Gentil após saída da Globo

A apresentadora ex-Global contou detalhes sobre a sua saída da emissora em entrevista ao PodPah

Olha ela, Fernanda Gentil deu detalhes sobre a sua saída da Globo e não ficou acanhada ao contar os detalhes em entrevista ao PodPah. A comunicadora contou que não estava se sentindo realizada dentro da Globo e que mesmo com o contrato, não estava com nenhum projeto em vista.

“Mesmo tendo um ano e meio de contrato, eu não estava com projeto, não estava realizada, não estava feliz, não estava com aquele friozinho na barriga de novo”, disse ela.

Ela ainda revelou diversas coisas que a incomodavam. “Gente, eu tô recebendo esse tempo todo, mas não estou fazendo nada. Falei pra eles essa frase mesmo. Dinheiro eu preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho. Então, pra mim, não faz sentido ficar aqui. Eu não fico por sucesso, senão estaria no esporte até agora. Não vou ficar por dinheiro, senão vou ficar aqui ate meu contrato acabar sem estar no ar, sem fazer o que eu gosto… enquanto isso, aqui fora, bombando, borbulhando…”, relatou.