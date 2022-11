“Não estava pronta”, dispara Thaila Ayala sobre segunda gestação

Atriz abriu o coração e contou detalhes sobre a sua segunda gestação com Renato Góes

Eu digo sempre para vocês que não tem lugar melhor para saber de fofocas que podcast. Thaila Ayala contou detalhes sobre seu segundo filho no ‘Mil e Uma Tretas’, revelando que não estava pronta para gerar outra vida. Para quem não sabe a musa já tem um filho com Renato Góes e a cegonha preparou mais um.

“Eu não estava pronta e não quero agora, tá maluco. Vamos jogar lá pra frente que eu não estou pronta para abrir mão de absolutamente tudo. Tudo que eu conquistei, toda a minha vida, meu corpo, minhas escolhas, minhas vontades, como assim?”, começou.

A atriz ainda disse que é treta. “Renato só me olhou assim, né… que passou por toda a minha depressão, toda a minha dificuldade e falou: ‘você está bem?’ chamou um médico. A minha gravidez, na verdade, todas as mulheres passam por isso em lugares diferentes, mas é um grande mergulho na nossa infância. É treta, mas é teta, e é maravilhoso. É difícil, mas é o maior amor do mundo, não tem jeito, não tem outra descrição”, completou.

O ator ainda disse que queria mais um filho, mas um pouco mais para frente.