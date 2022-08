Não era amor! Eliezer conta que affair com Vyni no BBB foi armação

Em entrevista à Jovem Pan, o ex-BBB contou que optaram por contar sua narrativa com Vyni

Eita! Cuspiu no prato ou não? Em entrevista para a Jovem Pan, Eliezer contou que o clima de romance que rolou entre ele e Vyni foi mais instigado pela edição do reality. Oi? Isso mesmo, o brother contou que a edição escolheu contar aquela história para o público. Afe!

“Eu acho o seguinte, acho que no Big Brother eles têm narrativas e contam histórias. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, não sei, optaram por contar uma história de uma relação entre eu e o Vyni ali”, afirmou o ex participante do reality.

A fofoqueira que vos fala analisou os fatos e sabe que não foi nada de edição e se viveu sabia muito bem o que estava fazendo, inclusive o papel de bobo que deram de presente para Vyni.