Não é o Benício! Com quem Duda Guerra estava de mãos dadas no RJ?

Amores, passei na manicure para fazer a manutenção das minhas unhas e escolhi um esmalte vermelho rubi bem intenso e marcante, porque hoje estou em clima de amor! Enquanto isso, minha manicure predileta contou que a jovem influenciadora Duda Guerra foi vista passeando de mãos dadas no Rio de Janeiro.

Duda Guerra foi flagrada por câmeras de segurança entrando de mãos dadas em um estabelecimento comercial na Barra da Tijuca, na terça-feira (17). As imagens foram divulgadas durante o programa Fofocalizando, apresentado por Leo Dias, nesta quarta-feira (18).

O flagra reacendeu rumores de que Duda Guerra teria reatado com Benício Huck, um mês após optarem pelo término do relacionamento, que foi oficializado no dia 08 de maio. Porém, durante o programa Fofocalizando, Luciano Huck esclareceu que não se trata de Benício nas imagens, visto que o jovem não se encontra no Rio.

Gente, agora fica a dúvida, né? Com quem a influenciadora está se relacionando, pouco mais de um mês após o término com Benício?