Não convidem para a mesma festa e para o mesmo samba David Brazil e Paulão Trukeira, a amizade acabou!

Na segunda (17), Paulão usou o Instagram para postar o vídeo de Anitta e uma mensagem subliminar para David Brazil

Amigas, bem que eu senti que o clima está meio pesado no Rio, sabem por que? Um dos reis poderosos da Barra da Tijuca, David Brazil, e o querido Paulo Trukeira estão rompidos e diga-se de passagem que o motivo trata-se de um possível fura olho na história. Triste, né?

Tanto que na segunda, Paulão não parou de jogar insinuações e indiretas. Óbvio que ele não marcou David, mas para os cariocas a gente já entende que se trata de uma direta para o consagrado David Brazil.

Na prefeitura municipal do Rio o assunto é um só, David andou ciscando no terreiro do amigo. Digo é nada, mas sei bem o que Anitta diria sobre essa situação, aliás, o que sua amiga diria disso, hein David?