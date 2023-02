“Não consigo mais me apaixonar”, confessou Whindersson Nunes

O humorista já foi casado com a cantora Luisa Sonza e foi noivo da influenciadora Maria Lina.

Amores, que a internet é cruel com as pessoas não é nenhuma novidade, mas toda vez que vejo relatos como esse me partem o coração. Nesta segunda-feira (13), o influenciador Junior Caldeirão, publicou um vídeo chorando e contando como a exposição excessiva que a internet traz prejudicou sua vida amorosa.

Além do vídeo em si, algo que chamou bastante a atenção do público foi o comentário que o humorista Whindersson Nunes deixou na publicação.

Tentando consolar Junior, Whindersson contou brevemente um pouco de sua experiência com a superexposição que tem, reafirmando a crueldade que existe nesse meio.

“Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas. Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço…“, contou o humorista.

Por fim, Whind lamenta os comentários que eles recebem e se coloca à disposição para conversar com Júnior e com Alessandro, caso eles precisem.

“As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror… eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar!”, finalizou o humorista.