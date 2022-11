“Não concordo com nada do que o Neymar fala e faz fora de campo”, dispara Casagrande

Ex-futebolista criticou o jogador e ainda disse que ele não respeita ninguém

Iiih gente, é fogo na Copa do Mundo, pensa que a treta corre solta só no mundo das celebs? Nos campos também temos a consagrada. Casagrande meteu o paiu em Neymar e não teve papas na língua ao dizer que não concorda com o que ele fala e faz.

“Não concordo com nada do que o Neymar fala e faz fora de campo, e também não morro de amores pelo seu futebol. Como pessoa, nunca se preocupou com seu país (…) Não respeita ninguém. Transformou-se numa celebridade, e não num jogador confiável”, começou.

O comentarista ainda diz que Neymar não ganhou nenhuma copa. “Jogou quatro edições de Copa América: 2011, 2015, 2016 e 2021, e não ganhou nenhuma […] Essa é a sua terceira Copa. Em 2018, foi patético e virou meme. Mesmo assim, no Brasil fazem o possível e o impossível para transformá-lo em herói ou mágico da bola, quando ele não é uma coisa nem outra”, continuou.

Casagrande ainda disse não desejar uma contusão para nenhum jogador da Seleção e ainda desejou melhoras ao atacante e camisa 10.