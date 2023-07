Nando Reis lança o próprio Podcast intitulado “Lugar de Sonho “e dá detalhes inusitados de sua vida

O cantor aposta num programa com um ar de confessionário, mas recheado de muito afeto e relatos emocionantes.

Para tudo, minha gente. O ruivo mais amando do meio musical acaba de lançar seu novo projeto, o podcast “Lugar de Sonho”, que contará com cinco episódios, sendo que dois já foram ao ar e com um novo episódio a cada segunda-feira até o final desse mês, em que ele tem a coragem de simplesmente falar do que viveu e sentiu ao longo de seus 60 anos de vida.

E meus amores, a avalanche de confissões carregadas das verdades mais nuas e cruas possíveis que ouvimos nesse podcast me deixou completamente anestesiada com tantas indiscrições que o artista soltou. Assuntos como “O primeiro sexo anal. Surubões. Tatuagens íntimas. Razões para fazer um “ménage à trois” são apenas a cereja do bolo, meus queridos.

Na intenção de uma pseudopolêmica, o segundo episódio se trata da convivência do cantor com os Titas, segundo Nando, eram um bando de garotos talentosos que gostavam de resolver tudo “na saliva”.

Para a surpresa de alguns, o artista fala sobre tudo, mesmo com esses períodos de turbulência, com extremo carinho. A trajetória da banda, sempre foi turbulenta, “o que é inevitável quando você coloca oito cabeças muito bem pensantes juntas” disse Nando.

Da inocente de “Sonífera Ilha” ao caos de “Titanomaquia”, sempre houve um equilíbrio de forças nessa loucura toda. O próprio Nando revelou que nem sempre saía ganhando nas disputas musicais. Mas, com o seu jeito, ele sempre conseguiu encontrar um espaço ainda maior fora dela.

E, também acredita no que diz sua voz nua em “Lugar de Sonho”, é exatamente aí que ele quer estar.