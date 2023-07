Namoro de Vitória Strada e Marcella Rica chega ao fim

Após ser pedida em casamento, a atriz contou nas suas redes sociais que as duas não são mais um casal

Eu deitava para um casal que já não pode ser mais considerado um casal e a notícia veio por meio das redes sociais de Vitória Strada. A atriz tinha sido pedida em casamento por Marcella Rica, mas o relacionamento chegou ao fim antes mesmo de que as duas pudessem subir ao altar.

“Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e à nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal, dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos”, escreveu a artista.

Vitória chegou a contar uma história com a sua namorada super engraçada no programa do Porchat. Afe! Eu achei que vingaria…