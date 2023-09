Namorado de Ana Maria Braga revela que ela perdeu o sono para a batalha de Lip Sync

A apresentadora do ‘Mais Você’ competiu com Gil do Vigor e resolveu homenagear Rita Lee e Carmen Miranda no quadro do ‘Domingão com Huck’

Luciano Huck recebeu Ana Maria Braga em seu programa e não deixou de contar que encontrou o seu namorado, Fábio Arruda, em um voo diante dos bastidores dos ensaios de Ana para o Lip Sync. O editor de imagens contou que ela não estava dormindo direto por causa do desafio que tinha aceitado. “A gente veio junto de São Paulo hoje de manhã e o Fabio, namorado da Ana, falou: ‘Luciano, nessa semana, eu acordava de noite, quatro horas da manhã e estava a Ana Maria andando pelo quarto. O que você está fazendo Ana Maria? Estou muito nervosa. Eu não vou conseguir’”, disse ele. Vale ressaltar que Ana arrasou na sua apresentação deste domingo (24). “É uma responsabilidade imensa. Esse negócio não vai dar certo. Eu não dormia, pensava na música. O meu pai me contou uma história de um cara que devia uma grana para um outro cara e tinha que pagar no outro dia. Ele deitou e não tem dinheiro para pagar, virava e virava. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o fulano. Ligou e falou: ‘Não vou pagar. E agora quem não dorme é você’. Eu fiz isso, pelo menos eu passo o problema”, afirmou.