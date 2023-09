Namorada de Toguro sai da UTI e finalmente conhece o filho

A namorada do influenciador teve hemorragia durante o nascimento de Gael, tendo que ser levada para UTI e impedida de conhecer o filho.

Ai gente, que ótima notícia. Após alguns dias de sufoco, finalmente, as coisas estão começando a melhorar para o influenciador Toguro e sua família, sua namorada Nara Paraguaia e o filho recém nascido do casal, Gael.

Para quem não sabe, Nara teve graves complicações no parto do pequenino e foi parar na UTI, porém, finalmente, na noite de ontem (08) a namorada do influenciador teve alta da UTI e pode conhecer o seu filhinho.

Em seu instagram, Toguro publicou algumas fotos de Nara indo ao encontro de Gael e amamentando o bebê pela primeira vez. Confiram os registros que são de emocionar: