Namorada de Piqué, Clara Chía, sonha com casamento

Os dois pombinhos estariam negociando subir ao altar em breve, negociando um casamento em meio aos ataques pela mídia

Esse ano já podemos dar como vencida a guerra pelos tablóides. A traição de Piqué deu o que falar, e dá até hoje, O jogador está prestes a subir no altar com Clara Chía, sua namorada, por quem trocou Shakira. Segundo a jornalista Mónica Vergara, os dois foram jantar em Barcelona no sábado (04) e conversaram sobre o casamento.

“Só se destila amor, eles estão muito apaixonados. Até que em um determinado momento, eles falaram sobre casamento. Ela deixou claro que, dada a carreira profissional do ex-jogador, não quer que seja um casamento em grande estilo. Ela quer algo muito íntimo, privado, só com a família. Não quer nada longe disso”, contou.

A jornalista ainda diz que Piqué estaria ignorando a nova faixa de Shakira com Karol G ‘TQG’ que possui mais indiretas sobre o seu relacionamento com o jogador. Eita!