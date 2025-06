Namorada de Murilo Huff se pronuncia sobre a disputa pela guarda de Leo: “Marília está orgulhosa”

Amores, estou aproveitando esse frio de 14ºC, aqui no Leme, para preparar um chocolate quente 70% com lascas de canela e creme de leite de soja, e assim me aquecer. Eis que, enquanto eu enfeitava a xícara da bebida com granulados para fotografar e publicar nos stories, recebi a informação de que a companheira de Huff se manifestou sobre a disputa judicial pela guarda de Leozinho.

Acontece que, após o portal LeoDias divulgar a informação de que Murilo Huff teria protocolado um pedido de guarda unilateral de Leo, de 5 anos, fãs de Marília Mendonça e defensores de Dona Ruth usaram publicações do cantor para atacá-lo pela decisão.

Ao notar os comentários agressivos contra a atitude do amado em desejar a tutela do filho, a influenciadora Gabriela Versiani usou as redes sociais para apoiá-lo nessa batalha judicial.

“Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você”, escreveu.

Em trecho polêmico, Gabriela afirmou achar que Marília deve se sentir honrada com a iniciativa de Huff em prol do bem-estar da criança.

“Acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês”, completou.

A influencer usou as redes sociais para manifestar apoio ao namorado (Reprodução/Instagram)

Bem, segundo o jornalista Leo Dias, Murilo Huff recorreu a uma ação judicial para garantir a tutela do filho no último dia 11 de junho. O processo está em segredo de justiça e está registrado como solicitação de guarda temporária.

O pequeno Leo, de apenas 5 anos, vive em Goiânia (GO), com Dona Ruth, desde a partida de Marília Mendonça, em novembro de 2021.

Amores, certeza que esse processo vai demorar horrores para ser definido… espero que eles ajam como adultos e não apelem ao emocional da criança.