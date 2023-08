Namorada de Marta faz homenagem após eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo

Carrie Lawrence rasga seda para a namorada que estava competindo sua última Copa do Mundo de Futebol Feminino

Fiquei muito emocionada ao ver Marta falar que essa foi sua última Copa do Mundo na Seleção Brasileira. A jogadora levou os fãs de futebol às lágrimas com suas palavras fortes e duras, Carrie Lawrence, namorada da jogadora, não deixou de parabenizar Marta pela sua garra no futebol.

“Orgulhosa de você, e inspirada por você sempre, meu amor”, escreveu Carrie, nos Stories, na legenda de uma montagem com várias imagens de Marta.

Para quem não sabe, Carrie também é jogadora no Orlando Pride. As duas moram juntas em uma mansão adquirida pela brasileira há pouco tempo.