Namorada de Kayky Brito faz agradecimento após melhora em seu quadro de saúde

Tamara Dalcanale usou suas redes sociais para agradecer a melhora no quadro clínico do ator que já respira sem a ajuda de ventilação mecânica

A namorada de Kayky Brito, Tamara Dalcanale, usou suas redes sociais para agradecer as novas notícias de melhora diante a vida do ator. O boletim médico informou que ele foi acordado da sedação e que já respira sem a ajuda de aparelhos. Vale ressaltar que ele está internado desde o dia 2 de setembro.

“Venho hoje aqui para agradecer a vida. Agradecer a sua força, agradecer por mais uma vitória! Mais um importante passo foi dado! Dia de agradecer todas orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez, passo a passo, com cautela e muita fé”, escreveu Tamara nos Stories do Instagram.

Tamara e Kayky, vale dizer, estão juntos desde 2021, e são pais de Kael, que tem 1 ano.