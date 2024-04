Namorada de Davi revela exigência que fez antes do brother entrar na BBB: “Não me envergonhe lá dentro”

Amores, durante a reta final do BBB24, nesta segunda-feira (15), a namorada de Davi Brito, Mani Regô, utilizou as suas redes sociais para revelar um combinado que fez com o motorista de aplicativo três dias antes dele ser confiando.

“Três dias antes [do confinamento], foi o mais difícil. Chorava muito, mas em nenhum momento eu falei: ‘Não vá’. Acho que seria egoísmo da minha parte impedir ele”, iniciou Mani.

Porém, logo em seguida, a mesma contou qual foi o único pedido que ela fez para Davi antes que ele entrasse para o confinamento da casa mais vigiada de todo o Brasil.

“A única coisa que eu exigi foi que ele não me envergonhasse. Foi essa palavra que usei pra ele. ‘Não me traia. Não me envergonhe lá dentro. Você tem o direito de entrar solteiro’”, revelou a namorada do brother, que exaltou a sua participação no programa.

“Teve momentos que eu achei que não iria conseguir. No começo, foi muito difícil. Chorava muito. Chorava todo dia. Chorava o tempo todo de saudade […] Ele levou nossa história para programa. Ele conta nossa história. Ele é grato por nossa relação e eu tenho muito orgulho de Davi”, finalizou Mani.