Namorada de brasileiro morto em Israel se despede em carta emocionante

Itamaraty confirmou a morte do jovem de 24 anos que vivia há sete anos no país e prestou serviço militar

É muito triste o que está acontecendo no mundo com a guerra que eclodiu entre o grupo terrorista Hamas e Israel. O brasileiro Ranani Galzer, que morava no país há sete anos, foi uma das vítimas dos ataques e recebeu uma carta emocionante de Rafaela Treistman, sua namorada, que usou as redes sociais para se despedir. A jovem conseguiu escapar do ataque que levou a morte do seu namorado.

“Nunca imaginei que eu não estaria agora com você. nunca pensei que existiria um após você”, afirmou ela. “Assim como você sempre disse, nosso amor foi a primeira vista.. foi rápido e intenso, mas eu te amei em cada segundo que estivemos juntos”.

“Sinto a sua falta a cada momento do meu dia, eu de verdade não sei como seguir agora sem você. Penso nos nossos planos pro futuro, penso nos nossos sonhos, nos nossos objetivos.. Penso no quanto nos seguramos pra falar de nós dois por respeito a relacionamentos passados quando tudo o que eu queria era gritar pro mundo o quanto eu amo você”, escreveu Rafaela, que declarou seu amor por Ranani, agradeceu pelo carinho durante o relacionamento e desejou que ele descansasse em paz.

O Itamaraty confirmou a morte do jovem por meio de nota. “O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, disse o Itamaraty, em nota divulgada nesta terça-feira.