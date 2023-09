Namorada de Arthur Aguiar revela como descobriu sobre a gravidez: “Fiquei chocada porque nem a minha menstruação estava atrasada”

A influenciadora conta que foi pressionada por uma de suas funcionárias a fazer o teste de gravidez.

Amores, mais cedo contei para vocês que na noite de ontem (15), o ator Arthur Aguiar utilizou as suas redes sociais para anunciar que ele e a sua namorada, a influenciadora Jheny Santucci,estão esperando um bebê. Diante disso, através dos seus stories, junto com a sua funcionária, Aline Ferraz, ela revelou como desconfiou e descobriu que estava grávida.

“A gente vinha trabalhar e ela estava quietinha. Ela sempre foi muito animada. Ela chegava aqui e eu dizia que ela estava diferente, já via essa mudança nela. Mas ela falava ‘não, eu não tô’. Beleza. Um dia fomos fazer uma maquiagem na casa dela e ela sentou no sofá. Fiquei reparando que o corpo dela já estava diferente”, iniciou a funcionária da influenciadora, que foi interrompida por Jheny que ressaltou: “Detalhe, eu estava com quatro semanas só. É louco”.

Continuando, Aline conta que tinha tanta certeza sobre a gravidez da patroa que colocou o seu emprego em risco, para fazer com que a namorada do ator fizesse um teste de gravidez.

“Faz o teste, você está grávida. Ela me disse: ‘se eu não estiver grávida, você está demitida’. Pode me mandar embora”, revelou a funcionária, que estava certa sobre a gestação da influenciadora.

Por fim, Jheny conta que fez um exame de sangue para ter certeza que os outros resultados estavam certos, o que lhe espantou, já que nem mesmo a sua menstruação havia ficado desregulada até aquele momento.

“A ficha não estava caindo. No outro dia eu fiz e fiz o de sangue e aí deu [a gravidez]. Fiquei chocada porque nem a minha menstruação estava atrasada e nem nada”, finalizou a influencer.