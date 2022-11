Naldo Benny dispara para família de Deolane: “Família invejosa”

Cantor foi criticado pela família de Deolane por suas músicas tocarem dentro do reality e as do Mc Kevin não

Depois que o nome de Naldo Benny foi parar na boca da família de Deolane, o cantor e resolveu rebater e colocar pratos limpos na história. Solange Bezerra reclamou nos stories que nas festas da Fazenda tocavam apenas músicas de Naldo para Moranguinho e nada das músicas de Kevin para Deolane. Na ocasião, Naldo chamou a família da advogada de invejosa. “A família também é invejosa pqp”, escreveu ele nos stories, dando ainda espaço para relembrar de Kevin. “Máximo respeito ao meu irmão Kevin, eu sempre vou te amar. Dona Val máximo respeito a senhora”, escreveu abaixo do post que trazia a notícia.