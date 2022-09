Naldo ameaça “dar um pau” em Mc Créu

Marido de Moranguinho proferiu ameaças pesadas depois de kikiki

Minha gente o clima que essa Fazenda instalou entre os famosos é caótico,e enquanto o pau quebra dentro do reality fora está ainda pior. Naldo Benny, marido de Moranguinho, Ellen Cardoso, chegou a ameaçar o Mc Créu, dizendo que ia dar um pau no funkeiro por causa do que ele estava falando de sua mulher. Eita!

“É o seguinte, aló rapaziadada Fazenda eu sei que existe o contrato, se por algum motivo o Créu entrar eu poulo a fogueira e voua rrancar minha muklehgra lá de dentro, esse homem é covarde, deixei minha mulher ir pelo entretenimento, foda-se televisão, eu sou pela minha família e pela integridade da minha mulher. Se ele entrar euj pulo dentro dessa porra, tpa dado meuj reacdo”, disse Naldo.

O músico ainda chama Créu de moleque, porque essa história é antiga e ele quem quis gerar buzz em cima disso. “Eu estava fora do Rio de Janeiro se você falar mais um ai da minha mulher eu vou dentro da sua casa te buscar. Minha mulher entrou na Fazenda porque eu deixei, você está fodido querendo entrar em um reality, você está apelando”, contou.

“Vou te buscar na sua casa e te dar um pau, você é moleque”, finaliza Naldo. Para quem não sabe, Mc Créu procurou a delegacia e fez um boletim de ocorrência.