Nakagima se pronuncia sobre paternidade de filha de Loma: “Não tenho filho”

Surfista usou as redes sociais para se pronunciar depois de troca de unfollows com Ste Viegas

O pau caiu a folha ontem (23) depois do bafafá diante dos boatos de que Nakagima fosse o pai de Melanie, filha de Mc Loma. Naka chegou a trocar unfollow com sua até então namorada, Ste Viegas e depois usou as redes sociais para se pronunciar pedindo para que o assunto fosse encerrado.

“Por favor, vamos encerrar esse assunto, não tenho filha com a Loma, já falei por diversas vezes. Respeitem a Ste nesse momento delicado onde perdemos um filho, chega de ataques sem noção na internet e vamos dar um ponto final nessa história”, escreveu ele.

Para quem não sabe, Ste perdeu o seu primeiro filho com Naka e acabou dizendo que o estresse da situação teria contribuído para a perda. A musa acabou sendo mal interpretada.