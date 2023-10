Nakagima pede desculpas para Yasmin Brunet: “Não estou sendo machista, não estou ofendendo ninguém”

O surfista disse que só fez o comentário porque na época foi considerado uma má companhia para o seu amigo por estar sempre acompanhado de mulheres

Uai minha gente, que pedido de desculpas mais estranho é esse? Depois de ser acusado de machismo com um comentário de mau gosto sobre Yasmin Brunet, Nakagima resolveu pedir desculpas pelo seu jeito homem de ser. O surfista disse que não está sendo machista nem ofendendo ninguém, apenas fez um comentário por ter sido taxado como má companhia para o ex-marido de Yasmin, Gabriel Medina, quando os dois se relacionavam.

“Galera, a respeito do que estão comentando, referente a Yasmin, na verdade, eu não estou desrespeitando, não estou sendo machista, não estou ofendendo ninguém”, iniciou.

“Eu só quis fazer um comentário porque na época que ela começou a namorar, eu fui julgado por ser uma má companhia, mal amigo, por estar sempre acompanhado por mulher, sempre estar ficando com as pessoas”, o surfista resgatou uma antiga polêmica com a modelo, que o considerava má companhia enquanto era casada com Medina.

“Hoje ela faz isso, ela está certíssima, ela tem o direito de fazer o que quiser e se eu fosse ela, iria fazer igual e até pior, então ela está certa, eu só fiz um comentário que na época que ela começou a namorar, eu era essa pessoa que ela é hoje e ela está certíssima”, disparou.