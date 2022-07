Naiara Azevedo sai em defesa de Vyni: “Pra mim continua sendo a mesma pessoa”

Fala de Eslovênia em podcast fez internet acreditar que o influenciador é duas caras

Quem precisa de inimigo quando se tem Eslovênia. Aloca! Depois que a influenciadora disse no podcast ‘Pod dar Prado’ que Vyni mudou muito depois que saiu do reality, sobrou para Naiara Azevedo defender o colega. A cantora disse que fala com o influenciador toda semana e que ele continua a mesma pessoa de sempre.

“Vyni é uma pessoa incrível! Eu a amo! E falo com ele toda semana, para mim continua sendo a mesma pessoa, a mesma essência, só que agora com muitas oportunidades a serem aproveitadas e uma agenda cheia de compromissos a serem cumpridos! Graças a Deus! Via menino Vyni”, escreveu a cantora.

Eslovênia ainda disse que não sabia se a mudança de Vyni era boa ou ruim, porque não tinha contato direto com o influenciador.