Naiara Azevedo está vivendo affair com empresário

Minha gente, a filha de Naiara Azevedo andou e ela já está com outro. Aloca! De acordo com informações do meu fofoqueiro favorito, Léo Dias, a cantora está se relacionando com o empresário Bruno Azevedo.

Ao jornalista, a artista confirmou a informação, mas ressaltou que ainda prefere não rotular a relação deles. “Eu estou sim conhecendo uma pessoa, mas prefiro não rotular a nossa relação, pois ainda é muito precoce. Caso venha a ficar mais sério, vocês saberão por mim!”, garantiu ela ao ser questionada sobre o rapaz.

Ainda segundo Leo Dias, Bruno Carneiro vive uma vida discreta e longe dos holofotes. Ele apagou suas redes sociais e todas suas imagens presentes na internet.