Naiara Azevedo coloca basta em situação com o ex: “Chega, eu não aceito mais”

Em entrevista ao Fantástico ela contou que chegou a receber mil reais por mês quando o faturamento do seu show era bem mais que isso

Naiara Azevedo colocou sua história com o ex-marido a limpo diante das violências que sofreu dentro do seu casamento com Rafael Cabral. A cantora contou que resolveu colocar um basta na situação a partir do momento que sofreu agressão patrimonial diante dos seus equipamentos.

“Chega, eu não aceito mais. Da porta para fora da minha fora casa, eu sempre fui uma mulher empoderada. Mas da porta para dentro… Eu falava para ele assim: eu sou como um móvel qualquer da casa. Agora eu sou Naiara Azevedo, dona e proprietária da minha vida, escolho estar onde eu quiser”.

Vale ressaltar que ela fez a queixa de violência contra o ex-marido na semana passada e todos os detalhes foram tratados pelo Fantástico neste domingo (03).