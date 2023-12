Nadja e Márcia protagonizam briga após punição: “Que inferno”

O clima esquentou entre as duas peoas que disputam uma vaga na final do reality da Record

Eita! Márcia Fu, uma das preferidas dos cortes do Tik Tok e do Instagram, teve uma briga pra lá de calorosa com Nadja Pessoa após uma punição dentro da Fazenda. Acontece que Nadja ficou furiosa em não achar o culpado para a punição e acabou indo fazer suas atividades e reclamando de tudo que aconteceu.

Márcia Fu ficou irritada com os questionamentos de Nadja. “Que saco! Se fosse alguém teria falado! Que inferno! Que falatório chato”, gritou a jogadora de vôlei enquanto tirava o lixo da sede.

A reação de Márcia apenas deu mais motivos para as indagações de Nadja. “Foi alguém sim. A pessoa tem que falar quem foi. Não adianta ficar chateada não, vamos falar sim. Tem que aparecer a pessoa que fez. Por que a Márcia se doeu tanto? Estranho… se doeu muito, se não foi ela, por que ela se doeu tanto?”, disse. A peoa ainda provocou: “Está se doendo demais. Vou passar o dia todo perguntando quem foi”.