“Nada que nós não queríamos”, se defende Daniel Alves de acusações de estupro

Em áudios, o ex-jogador faz novas declarações sobre o fato do estupro de uma jovem em uma casa noturna em Barcelona, onde Alves está preso

Eu disse para vocês que a história de Daniel Alves estava longe de acabar e chegar em um ponto final, não disse. Acontece que agora em novas declarações ele insiste que tudo aconteceu de forma consensual com a vítima. O programa ‘Código 10’ divulgou o áudio na voz do próprio jogador que insiste em sua dignidade.

“Não aconteceu nada que nós não queríamos. Sempre a tratei com muito respeito. Lhe perguntei duas vezes se estava gostando e ela me disse que sim. Ao finalizar, me levantei. Nem na cabine, nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação”, contou.

Ele ainda completa: “Saí da cabine. E depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade que (ela) tinha ou do que eu tinha. Não posso ratificar minha primeira declaração. Nesse dia tinha uma obsessão que era proteger meu casamento, proteger a mulher que amo”, justificou.