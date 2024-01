Na vida do ano, Adriane Galisteu expõe problema delicado com sua mãe

A apresentadora abriu o seu coração ao falar sobre as dificuldades de acompanhar o envelhecimento de sua amada mãe.

Minha gente às vésperas do réveillon, a apresentadora Adriane Galisteu utilizou as suas redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito do delicado estado de saúde de sua mãe, a amada Dona Ema, que, já há algum tempo está com alguns sintomas de esquecimento e não age mais como uma pessoa ativa no dia a dia.

“Eu falo e dou risada, mas fico com o coração na mão de ver a dona Ema andando toda atrapalhada, toda devagar, se atrapalhando nas ideias”, iniciou a apresentadora.

Continuando, Adriane fala sobre a dificuldade de ver a sua eterna e fiel companhia e apoiadora da forma que ela se encontra hoje, tão debilitada.

“Como é difícil ver quem a gente ama envelhecer, é difícil vermos o tempo passar. Minha mãe sempre foi tão ativa, viajava comigo… Vocês sabem do que estou falando. Sempre me acompanhou, escolhia meu look, adorava viver esse momento”, encerrou Galisteu.