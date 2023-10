Na UTI, Mingau do Ultraje a Rigor interage com familiares

De acordo com o boletim do hospital, o quadro clínico do músico é estável, porém, ele ainda continua na Unidade de Terapia Intensiva.

Meus amores, em situações como essa cada pequeno detalhe já é uma grande evolução. Nesta sexta-feira (13), o hospital São Luiz — Unidade Itaim —, da Rede D’Or, publicou o mais recente boletim médico do baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau. “O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz — Unidade Itaim —, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia”, iniciou a nota. Continuando, o hospital afirma que, com o quadro estável, o baixista tem tido algumas interações com os membros da sua família, com o piscar dos olhos. “Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia. O quadro clínico é estável”, informou o hospital.