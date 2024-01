Na UTI, Mamma Bruchetta respira sem a ajuda de aparelhos

A apresentadora está internada desde a última sexta-feira (12), no hospital São Luiz, em São Paulo.

Amores, nesta quarta-feira (17), o hospital São Luiz, que é situado em São Paulo, divulgou um novo boletim médico para atualizar o público a respeito do quadro clínico da musa apresentadora e atriz Mamma Bruschetta. De acordo com a equipe médica Mamma continua internada na UTI, mas felizmente está se recuperando bem, já estando respirando sem a ajuda de aparelhos.

“Com melhora significativa do quadro infeccioso. A paciente está estável clinicamente e respirando em ar ambiente”, revelou o boletim.

No auge dos seus 74 anos, a apresentadora, que foi internada na última sexta-feira (12), quando foi diagnosticada com arritmia no coração, utilizou as suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs: “Estou bem, sendo medicada, tratada, da minha pneumonia, da minha arritmia. Venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários me desejando saúde, melhoras, só coisas boas. Amo vocês!”.