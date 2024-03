Na reta final da gestação, Gabi Luthai revela piora no quadro de depressão

Genteeee, a influenciadora e cantora Gabi Luthai que está grávida de 8 meses, decidiu se manifestar em suas redes sociais neste sábado (30), para desmentir todos os rumores de que Pietro, seu filho com Téo Teló, teria nascido e também aproveitou para desabafar sobre a reta final da sua gravidez. Por através de um comunicado, a artista também falou sobre sua depressão e ressaltou que este está sendo o pior aniversário de sua vida.

“Oi, gente, tudo bem? Pietro não nasceu. Na verdade, a depressão anda me vencendo nos últimos dias. Nessas horas eu não tenho muito o que fazer, prefiro me isolar. Respirar fundo. Obrigada pelas felicitações. Ironicamente tá sendo o pior aniversário da minha vida, justo num momento tão especial. Tô tentando separar as sensações. Daqui uns dias eu volto, quando eu estiver normal. Agora não tenho muito a somar com vcs. Beijos, Gabi”, publicou em seu story do instagram.