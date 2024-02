Músico do Grupo Revelação é esfaqueado em assalto após bloco em Salvador

Meu Deus! Os integrantes do Grupo Revelação sofreram um assalto em Salvador logo após o bloco de Carnaval. Acontece que Rogerinho saiu ferido do assalto, levando uma facada do criminoso.

De acordo com o UOL, os músicos registraram um B.O e tudo aconteceu quando eles foram abordados após a apresentação. O grupo teve todos os seus pertences levados e Rogerinho foi atendido em um hospital local.

Ele levou seis pontos em uma das mãos, além de sofrer pequenos ferimentos nas costas. O músico foi liberado e está se recuperando em casa